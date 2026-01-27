Haberler

Mersin'de servis minibüsü uçuruma yuvarlandı; 1'i ağır 13 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolünü kaybeden işçi servisi minibüsü uçuruma yuvarlanarak 1'i ağır 13 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kurtarma çalışmaları zor hava koşullarında gerçekleştirildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçisi servisi minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde otoyol çalışmasının sürdüğü şantiye yolunda meydana geldi. A.A.'nın kontrolünü kaybettiği 46 K 5044 plakalı işçi servisi minibüsü, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Arazinin engebeli yapısı ve yağışlı hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülürken, iş makinelerinin de desteğiyle yaralılar uçurumdan yukarı taşınarak ambulanslara ulaştırıldı. Kazada sürücü ve araçtaki 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı ise buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mehmet DOĞANER - Kamera: ERDEMLİ,(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
