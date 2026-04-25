Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında bazı şüphelilerin farklı illerde yaşayan vatandaşları iş vaadiyle kente getirip banka hesabı açtırıp ve telefon hattı aldırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin söz konusu hesapları ve hatları dolandırıcılıkta kullandıkları, para transferlerini yönlendirdikleri ve bir uygulama üzerinden organize şekilde hareket ettikleri saptandı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev görünümlü ofisleri ve araçlarında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 45 fişek, 32 cep telefonu ile çok sayıda SIM kart, 410 bin lira ve döviz, 6 laptop, farklı şahıslara ait çok sayıda kimlik ve banka kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.T, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, F.T, D.T, G.A, S.T, O.E, U.Ç, B.T. tutuklandı, F.H, Ö.İ, F.A, M.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, zanlıların 120 vatandaşı mağdur ettiği ve incelenen banka hesap hareketliliklerinde yaklaşık 100 milyon lira para trafiğinde bulundukları tespit edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
