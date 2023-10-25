Mersin'de intörn doktoru pompalı tüfekle vuran zanlı tutuklandı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nida Nur N.'yi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı. Zanlı, genç kızı kıskançlık nedeniyle vurduğunu ifade etti. Yaralı öğrencinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Mersin'de tıp fakültesi öğrencisi intörn doktoru pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Önceki gün akşam saatlerinde evine gitmeye çalışan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nida Nur N.'yi merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde pompalı tüfekle 6 el ateş ederek ağır yaralayan Ersin K., olaydan sonra kaçtığı Adana'da suç aleti tüfekle yakalanarak Mersin'e getirildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan zanlının emniyetteki ifadesinde genç kızı kıskançlık yüzünden vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Olaydan sonra kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağ bacağı diz üstünden kesilen, sol bacağı da ağır hasarlı olan Nida Nur N.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - MERSİN