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Mersin'de Hint keneviri yetiştiricilerine operasyon

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, bahçe ve ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, bahçe ve ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ormanlık alan ile bahçede Hint keneviri yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evleri ile bahçede yapılan aramalarda, 11 gram sentetik uyuşturucu, 815 gram esrar, 170 kök Hint keneviri, 712 gram kenevir tohumu, 297 tabanca fişeği, 3 tabanca, av tüfeği ve 297 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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