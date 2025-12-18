Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan şebekeye operasyon; 3 tutuklama

MERSİN'de yabancı uyruklu kadınları borçlandırıp pasaportlarına el koyarak fuhşa zorlayan 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları borçlandırarak pasaportlarına el koyan ve fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti. Şebekenin, deşifre olmamak amacıyla kadınları 3 veya 4 kişilik gruplar halinde sürekli olarak ülkeye giriş çıkış yaptırdığı belirlendi. Bu tespitler üzerine, suç örgütünü yönettiği belirlenen şüphelilere yönelik Mersin ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İsimleri açıklanmayan şüphelilerden 3'ü Mersin'de, 1'i ise Bingöl'de saklandıkları adrese yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda fişek, 12 cep telefonu ve fuhuş faaliyetinden elde edildiği düşünülen 89 bin 900 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 2 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.