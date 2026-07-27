Tarsus'ta fırtına 3 bin dönüm mısırı vurdu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle arazide ekili 3 bin dönüm mısır zarar gördü.

İlçenin Alifakı, Akarsu, Halitağa, Kelahmet ve Yeşiltepe mahalleleri ile çevresindeki bölgelerde hafta sonu etkili olan fırtına, tarım arazilerine zarar verdi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve beraberindeki ekip, zarar tespit çalışmalarını inceledi. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Avcı, 3 bin dönüm mısırın zarar gördüğünü söyledi. Avcı, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, mağduriyetinin giderilmesi için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı