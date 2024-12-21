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Mersin'de Eski Nişanlı Cinayeti: İntihar Edildi

Mersin'de Eski Nişanlı Cinayeti: İntihar Edildi
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Mersin Yenişehir'de eski nişanlısıyla yaşanan tartışmada, bir kişi tabancayla eski nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti. Olayda her iki kişi de hayatını kaybetti.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde tartıştığı eski nişanlısını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

İddiaya göre, Ertay Duru (30) otomobiliyle, ayrıldığı eski nişanlısı Ayşe Merve Sağ'ı (30) Menteş Mahallesi 25169 Sokak'taki evine kadar takip etti.

Aracından inip, arabasını park eden Sağ'ın otomobiline giden Duru, burada eski nişanlısıyla tartışmaya başladı.

Yardım istemek için dışarı çıkan Sağ'a yanında bulundurduğu tabancayla ateş eden Duru, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Sağ ve Duru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada, Ayşe Merve Sağ'ın Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire, Ertay Duru'nun da Hakkari'de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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