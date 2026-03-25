Mersin'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Tarsus ilçesinde 27 yaşındaki H.Ç., eşi M.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan H.Ç. (27), eşi M.Ç. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Genç kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
