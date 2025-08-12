Mersin'de Emekli Profesörün Oğlu, Babasını Ölüme Terk Etmekten Tutuklandı

MERSİN'de çöplüğe bırakılan plastik bidonda elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in (77) ölümüne ilişkin tutuklanan oğlu Oğuz Doludeniz (33) hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bozyazı ilçesinde geçen yıl 15 Eylül sabahı Ustalar Mahallesi'ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede çürümeye başladığı belirlenen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopside cesedin, Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler, emekli profesörün oğlu Oğuz Doludeniz'e ulaştı. Doludeniz, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, iddianamesini hazırladı. İddianamede; ileri derece meydana gelen çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi ile iç organlarda ayrıntılı makroskopik inceleme yapılamadığı, kan ve idrar alınamadığı için kesin ölüm nedeninin belirlenemediği kaydedildi.

'TOPRAĞI HAK ETMİYOR'

İddianamede; şüpheli Oğuz Doludeniz'in, destekle yürüyebilen ve kendi ihtiyaçlarını görmeyecek durumda bulunan babasını yaşadıkları tartışma sonrası evde yalnız bırakarak ölüme terk ettiği belirtildi. İddianamede; 10 gün eve gelmeyen şüphelinin, cesedi taşımadan 3 gün önce komşularının 'koku geliyor' diye aramasının ardından eve gittiği, babasını yerde hareketsiz gördüğü, daha sonra giderek temizlik malzemeleri ve bidon aldığı, kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle 'toprağı hak etmiyor' diyerek ayağını bağlayıp bidona koyduğunu söylediği yönündeki itiraflarına da yer verildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

İddianamede; şüphelinin babasını bidona koyduktan sonra aynı gün bir mekanda kendi doğum gününü kutladığı, ertesi gün bir başka arkadaşının doğum günü partisine katıldığı, daha sonraki günse pikniğe gittiğine yer verildi. İddianamenin devamında; komşusunun tekrar kötü koku nedeniyle kendisini araması sonrası eve gittiğini ve çağırdığı taksi ile babasının cesedinin bulunduğu bidonu 'içinde kimyasal maddeler var' diyerek çöplüğe götürdüğü ortaya çıktı. İddianamede, Oğuz Doludeniz'in 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma, Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.