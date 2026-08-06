Mersin'de 200 kg bozuk midye dolma imha edildi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir evde ele geçirilen 200 kilogram bozuk midye dolma imha edildi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir evde ele geçirilen 200 kilogram bozuk midye dolma imha edildi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir ikamette sağlıksız koşullarda midye dolma üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Adrese giden Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sepetlere doldurulup satışa hazırlanmış 200 kilogram midye dolma buldu.
Üretim yapan şüpheliye 3 bin 705 lira para cezası uygulayan ekipler yasal işlem başlattı.
Bozuk ve sağlıksız ürünler, iş makinesi yardımıyla toprağa gömüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığını tehdit eden üretim ve satış faaliyetlerine yönelik denetimlere devam edeceklerini belirtti.