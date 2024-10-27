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Mersin'de Ekim Ayında Deniz Keyfi Devam Ediyor

Mersin'de Ekim Ayında Deniz Keyfi Devam Ediyor
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Türkiye'nin doğu bölgesinde soğuk hava hakimken, Mersin'in Kızkalesi tatil merkezinde vatandaşlar denizin keyfini çıkarıyor. Ekim ayının son günlerinde sıcaklıklar 27-28 dereceye ulaşarak yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

TÜRKİYE'nin doğu bölgesinde soğuk ve kar hakim olurken Akdeniz'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarıyor.

Yurt genelinde hava sıcaklığında ciddi düşüşler yaşanmasına rağmen hava sıcaklığının 27, 28 deniz suyu sıcaklığı 24 derece derecelerde seyrettiği Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi tatil merkezinde, ekim ayının son günlerinde yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfi devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler daha çok güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar denizin ve kumun tadını çıkardı.

Kızkalesi'nde 40 yıldır işletmecilik yapan Ali Asker Eren, "Yurdumuzda 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Bir çok yede kar ve soğuk hava varken bölgemizde yaz havası hakim. Ekim ayı sonu olmasına rağmen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Herkesi bu güzelliği yaşamaya davet ediyorum dedi.

Haber-Kamera: Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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