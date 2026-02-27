Haberler

Kendilerini polis olarak tanıtan 4 dolandırıcı tutuklandı

Güncelleme:
Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kadını korkutarak 11 bin 800 dolar, 2500 TL ve 330 gram altınını aldılar. Yapılan operasyonla 4 şüpheli tutuklandı.

MERSİN'de kendilerini polis olarak tanıtıp korkutarak dolandırdıkları kadının 11 bin 800 dolar, 2500 TL ve 330 gram altınını alan 4 şüpheli, yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran bir kişi, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin annesini korkutarak dolandırdığı ihbarında bulundu. Başlatılan soruşturmada kadını arayan şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğini, ikametindeki altın ve paraları inceleme için alacaklarını, eşi ile çocuklarının emniyet müdürlüğünde olduğunu ve cezaevine gireceklerini söyleyerek korkuttukları belirlendi. Bu durumda korkan kadın ise evdeki 11 bin 800 dolar, 2500 TL ve 330 gram altını telefondaki dolandırıcıların yönlendirmesiyle eve gelen kadına teslim ettiğini beyan etti. Beyan üzerine çalışma başlatan ekipler, Mersin ve Şanlıurfa'da yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda Ö.D, Ç.D., A.A. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

