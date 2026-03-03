Haberler

Mersin'de DMD hastası çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Mersin'de DMD hastası çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Ünal Tuna Şen'in bir günlüğüne polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Mersin'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Ünal Tuna Şen'in bir günlüğüne polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kasların zamanla zayıflayıp erimesine neden olan DMD hastalığıyla mücadele eden ilkokul 2. sınıf öğrencisi Şen için etkinlik düzenledi.

Polis olmayı isteyen Şen'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden ekipler, çeşitli hediyeler verdikleri çocuğu motorize timlerin de katıldığı konvoyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne götürdü.

Ekip araçlarına bindirilen Şen, polislik hayalini bir günlüğüne gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Onun sesi ve gözlerindeki mutluluk bir baba olarak beni çok duygulandırdı"

Baba Reşit Şen, AA muhabirine, oğlunun koşmakta ve merdiven çıkmakta zorlandığını söyledi.

Polis ekiplerine teşekkür eden Şen, "Polislerimizle Ünal Tuna'nın hayalini gerçekleştirmeye çalıştık. Ünal Tuna, trafik polisi olmaya çok hevesli olduğu için tüm kurallara hakim. Trafikte de kendince kurallara uymayan kişileri uyardı. Onun sesi ve gözlerindeki mutluluk bir baba olarak beni çok duygulandırdı." dedi.

Şen, oğlunun tedavisi için başlattıkları Valilik onaylı kampanyada yüzde 5'lik ilerleme kaydettiklerini anlattı.

Anne Duygu Şen ise "Oğlum şu anda çok neşeli ve hayat dolu bir çocuk. Hayallerini gerçekleştirmek bizim için apayrı bir his. 6 yıl önce işi bıraktım ve her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bu hastalıkta en önemli şeylerden biri de bakım." ifadelerini kullandı.

DMD hastası Ünal Tuna Şen de ekiplerin ziyaretinin kendisini sevindirdiğini belirterek, "Şu anda kendimi çok mutlu hissediyorum. Biraz daha polis arabası kullanmak istiyorum, çok güzeldi. Polis olmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

Komşuda bilanço çok ağır! Ölü sayısı katlanarak artıyor
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den 'Yeni hedef Türkiye' diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt

"Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt
Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Kara Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Pilotların bu görüntüsü bir ülkeyi yerle bir etmeden az önce çekildi
Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır

Tarihi anlar! Trump bu görüntüyü izlerse ortalık fena karışır
Bahçeli'den 'Yeni hedef Türkiye' diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt

"Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı

MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası

Körfez'de kaos planı! MOSSAD ajanları gözaltında, suçlama hayli vahim