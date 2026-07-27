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Tarsus'ta Denizde Boğulma Faciası: Can Kaybı 4'e Yükseldi

Tarsus'ta Denizde Boğulma Faciası: Can Kaybı 4'e Yükseldi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi kuvvetli dalgalarla açığa sürüklendi. Olayda önce 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp yeğen Halil Öztürk'ün de cesedi sabah bulundu. Böylece ölü sayısı 4'e çıkarken, hastanede tedavi gören Fatma Öztürk'ün durumunun iyiye gittiği bildirildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 3 kişinin dalgalara kapılarak boğulduğu olayda, kayıp yeğen Halil Öztürk'ün (16) de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçedeki Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi, kısa süre sonra kuvvetli dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Durumu fark edip yardım etmek amacıyla denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Yardıma giden kişiler daha sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Savaş Öztürk (42), eşi Zehra Öztürk (39) ve baldızı Ceylan Dağşan'ın (30) cansız bedenleri, dün denizden çıkarıldı. Olayda boğulma tehlikesi geçiren ailenin kız çocuğu Fatma Öztürk (16) ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kayıp olarak aranan yeğen Halil Öztürk'ün de cansız bedeni de bu sabah ekipler tarafından bulundu. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Hastanede tedavisi süren Fatma Öztürk'ün durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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