Mersin'de Denizde Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde Niğde'den gelen 24 yaşındaki Tunahan Yıldız, Kızkalesi sahilinde denize girdiği sırada boğuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Niğde'den ilçeye gelen Tunahan Yıldız (24) ve arkadaşı, Kızkalesi sahilinde denize girdi.
Yıldız'ın denizde bir süre çırpındıktan sonra hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Erdemli Tim Komutanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle karaya çıkarılan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel