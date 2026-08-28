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Mersin'de Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Denizle Buluşuyor

Mersin'de Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Denizle Buluşuyor
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Mersin'in Mezitli ilçesinde yeşil deniz kaplumbağası yavruları, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki yuvalarından çıkarak Akdeniz'e ulaşıyor. Uzmanlar, yuva sayısındaki düşüşün doğal döngü olduğunu belirtirken, vatandaşlara yavrulara dokunmamaları, sahildeki plastik ve atıkları temizlemeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, denizle buluşmaya devam ediyor.

Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavruların yumurtadan çıkışları sürüyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene ve merkezin öğrencilerinin gözetiminde yavrular, kumun altındaki yuvalarında çıkıp Akdeniz'in mavi sularıyla buluşuyor.

Mahmut Ergene, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Mayıs ve haziran aylarında yumurtlayan anaç deniz kaplumbağalarının yavrularının şu ana kadar yüzde 80'inin yuvalarından çıktığını anlatan Ergene, şöyle konuştu:

"Geri kalan yuvalardan da yavru çıkışlarını önemle takip ediyoruz. Geçmiş yıllara oranla Davultepe kumsalında bu sene bir düşüş gözlemlenmekte. Tabii bu deniz kaplumbağalarının doğal döngüsü içerisinde 2 ya da 3 yılda bir yükseliş ve düşüş gerçekleşmekte. Onun için bunu normal olarak varsayıyoruz ve önümüzdeki yıllarda yuva sayılarının artacağını öngörüyoruz."

Vatandaşlara uyarı

Ergene, deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu bölgede vatandaşların duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Yuvaların kazılmaması gerektiğine dikkati çeken Ergene, şunları ifade etti:

"Deniz kaplumbağaları yaban hayatına ait canlılardan ve yuvadan çıktıkları andan itibaren vahşi doğayla tek başlarına mücadele etmek zorundalar. Deniz kaplumbağalarını elle denize götürerek yardımcı olmaya çalışırsak onlara yarar yerine zarar vermiş oluyoruz. Yardımcı olmak isteyenler yavru deniz kaplumbağalarının önlerine çıkan plastikleri, katı atıkları yollarından temizleyerek onlara en büyük yardımı yapmış olurlar."

Ergene, MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kentte izleme, koruma ve araştırmalarının yanı sıra bilgilendirme çalışmaları da yaptıklarını belirterek, bu çalışmalar sayesinde deniz kaplumbağaları konusunda farkındalığın arttığını kaydetti.

Kaynak: AA
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