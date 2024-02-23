Mersin'de Deniz Kaplumbağalarının Yuvalarının Bulunduğu Kumsal Temizlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu kumsal atıklardan arındırıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı Sahili'nde temizlik yaptı.

Ekiplerce toplanan atıklar, belediyenin çöp taksileriyle bertaraf tesisine götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevinç Gündüz, 2 traktöre yakın çöp toplanıldığını ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.