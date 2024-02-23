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Mersin'de Deniz Kaplumbağalarının Yuvalarının Bulunduğu Kumsal Temizlendi

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu kumsal atıklardan arındırıldı. Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmaları sonucunda, Kazanlı Sahili'nde biriken atıklar bertaraf edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu kumsal atıklardan arındırıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı Sahili'nde temizlik yaptı.

Ekiplerce toplanan atıklar, belediyenin çöp taksileriyle bertaraf tesisine götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevinç Gündüz, 2 traktöre yakın çöp toplanıldığını ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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