Mersin'de Daltonlar operasyonu: 6 tutuklama
Mersin'de "Daltonlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Mersin'de "Daltonlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince 31 Temmuz'da kente "Daltonlar" suç örgütü adına eylem yapmaya gelen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen D.C, M.C.Ü, C.Y, C.A.İ, S.B.M. ve M.O. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.