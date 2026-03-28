Mersin'de çocuk işçiliğiyle mücadele sürüyor

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlüğün açıklamasına göre, "Çocuklar Güvende Projesi" kapsamında Çocuk Koruma mobil ekipleri kent genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler sahada, vatandaşlara çocuk işçiliğine yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyor, kentin işlek noktalarında el ilanı ve broşür dağıtımı gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında 6 bin çocuğa yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler de düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çalışmalar kapsamında ocak-mart döneminde 29 çocuğun sokağın olumsuz risklerinden korunduğu belirtti.

Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla yüzlerce çocuğu eğitime kazandırdıklarını vurgulayan Sarı, "Çocuk Koruma mobil ekiplerimizin projeleri 2017 yılından bu yana uluslararası yayınlarda yer alırken aynı zamanda 81 ilimizde de okullarda ders kitaplarında okutuluyor. Bu Mersin için bir gururdur." ifadesini kullandı.

Sarı, çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalarda kurumlar arası ilişkilere büyük önem verdiklerini kaydetti.