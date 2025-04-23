Mersin'de Cam Silerken 3. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Anamur'da cam silerken dördüncü kattan düşen 54 yaşındaki Aysel Duru, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, cam silerken 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Güzelyurt Mahallesi'nde Aysel Duru (54), temizlik için gittiği 3 katlı binanın son katında bulunan evin camlarını silerken zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Duru, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ev sahibi N.G'yi (59) gözaltına alan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel