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Mersin'de belediye operasyonunda Başkan Seçer dahil 59 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'de belediye operasyonunda Başkan Seçer dahil 59 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin'de soruşturmada Başkan Seçer dahil 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 59 şüpheli gözaltına alındı. 41 milyon 419 bin TL'lik 13 ihale ve doğrudan temin işleminde Seçer'in 'Olur' imzası olduğu, toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin TL olduğu belirtildi.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından incelenen ve usulsüzlük tespit edildiği öne sürülen 41 milyon 419 bin TL tutarındaki 13 ihale ve doğrudan temin işleminde 'Olur' imzasının bulunduğu belirtildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli ise gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptı.

330 MİLYON 945 BİN TL KAMU ZARARI

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen operasyon kapsamında, 11 Mart'ta belediye yerleşkesinde gerçekleştirilen aramalarda el konulan, 4 şirkete ait toplam 314 ihale ile doğrudan temin dosyası incelenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderildi. 14 Temmuz tarihli bilirkişi raporunda; 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzlukların tespit edildiği, toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin TL olduğu ifade edildi.

13 İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMİNDE SEÇER'İN İMZASI

Bu arada el konulan dosyalar üzerinde yapılan incelemede; 41 milyon 419 bin TL tutarındaki 13 ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük olduğu ve bu işlemlerde gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, 'Olur' imzasının bulunduğu belirtildi. Ayrıca raporda; ihale şartnamelerinde belirli marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar, ihale usulüyle yapılması gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlara yer verildi.

BAZI İŞLEMLERİN BELİRLİ FİRMALARA YÖNLENDİRİLDİĞİ İDDİASI

Mersin KOM Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 51 firma sahibinden 34'ünün, ihale veya doğrudan temin dosyalarında kendi firmaları adına bulunan teklif kaşesi ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında bilgi sahibi ve tanıkların alınan ifadelerinin ardından, belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği iddia edildi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Emniyete götürülen 59 şüphelinin sorgularının sürdüğü, el konulan evrak, ihale ve doğrudan temin dosyalarındaki incelemenin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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