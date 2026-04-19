Mersin'de apartman yangınında mahsur kalan 9 kişi tahliye edildi

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Üst katlarda mahsur kalan 5'i çocuk toplam 9 kişi güvenle tahliye edildi.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Alev ve duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 5'i çocuk, 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangın söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurdali Mahallesi 100032 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında çıktı. İlk belirlemelere göre şofbenden kaynaklandığı değerlendirilen yangın nedeniyle daire kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. Dumanın üst katlara yayılmasıyla birlikte bina sakinlerinden bazıları mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toroslar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan vatandaşların bulunduğu bilgisi üzerine tahliye çalışmalarına başlandı. Ekiplerin ve bina sakinlerinin yardımıyla üst katlarda mahsur kalan 5'i çocuk 9 kişi güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Tahliye işlemlerinin ardından ekipler, yangının çıktığı dairede elektrik akımını keserek alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
