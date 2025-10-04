Haberler

Mersin'de 'Anne Sütüyle Besle Sevgiyle Büyüt Projesi' Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz ilçesinde başlayan projede, anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri hakkında eğitimler veriliyor. Hedef, 1000 anne ve anne adayına ulaşmak.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Anne Sütüyle Besle Sevgiyle Büyüt Projesi" başladı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediye ve Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında konferans düzenlendi.

Konferansta Uzman Doktor Hanife Tezcan katılımcılara anne sütünün özellikleri, emzirmenin anne ve bebek sağlığına katkıları ve doğru emzirme teknikleri hakkında bilgiler verdi.

Ebe Gülten İlke Hoşhanlı da doğum sonrası ilk saatlerin önemi ve emzirme sürecinde doğru bilinen yanlışlar üzerine sunum yaptı.

Programda katılımcılara konu hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı.

Yaklaşık 1000 anne ve anne adayına ulaşılması hedeflenen proje kapsamında bilgilendirilmeler yapılacak, emzirme sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik bireysel danışmanlık hizmeti sunulacak.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Kimya fabrikasında bir garip olay! 2 işçi öldü, valilik 'patlama' iddiasını yalanladı

Sanayi şehrimizde fabrikada patlama: Hayatını kaybeden işçiler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.