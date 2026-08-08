Mersin'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Koray ÜNLÜ/MERSİN, – MERSİN'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 34. Cadde kesişiminde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.