Haberler

Mersin'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Mersin'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Koray ÜNLÜ/MERSİN, – MERSİN'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 34. Cadde kesişiminde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı

"Havalimanını da sen mi yaptırdın başkan?"
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık harekete geçti: İYİ Partili vekile soruşturma açıldı
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe'den bomba Ederson kararı!