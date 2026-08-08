Mersin'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Koray ÜNLÜ/MERSİN, – MERSİN'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 34. Cadde kesişiminde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı