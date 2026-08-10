Mersin'de 530 yıllık vakıf geleneğiyle 25 çocuk sünnet oldu

Mersin'de, Sultan İkinci Bayezid'in vakfiyesi olarak sürdürülen 530 yıllık gelenek kapsamında 25 çocuk sünnet oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 530 yıldır süregelen Sultan İkinci Bayezid'in vakfiyesi gereği "Geleneksel Sünnet Şöleni" düzenlendi.

Şölen kapsamında ihtiyaç sahibi 25 çocuk aileleriyle birlikte Mersin Valisi Atilla Toros'u makamında ziyaret etti.

Toros, konuklarıyla sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra çocuklar ve aileleri konvoyla Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'ne gitti. Burada yapılan duanın ardından araçlarla şehir turu yapıldı.

Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmenevi'nde devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti.

Programda gösteriler yapıldı, çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Etkinliğe, Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros, Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da katıldı.

Kaynak: AA