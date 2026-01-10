Haberler

Mersin'de kamyonette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yapılan polis kontrolleri sırasında bir kamyonette 500 kilogram bozuk et bulundu. Etlerin sağlıksız koşullarda taşındığı belirlendi ve bölgedeki ilgili ekipler tarafından imha edildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Yakaköy mevksindeki emniyet kontrol noktasında polis ekipleri kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada kasadaki etlerin sağlıksız koşullarda taşındığını belirledi.

Durumun Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Akdeniz Tarım ve Orman Müdürlüğü bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, 500 kilogramlık etin bozulduğunu ve tüketime uygun olmadığını belirledi.

El konulan etler, mevzuata uygun şekilde imha edildi.

