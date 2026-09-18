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Mersin'de 5 araçtan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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Mersin'de 5 araçtan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'de 5 araçtan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ve Toroslar ilçesinde 5 araçtan hırsızlık yapan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında hırsızlık yapan şüphelinin S.Ç. olduğu belirlendi.

S.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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