Mersin'de 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, keklik popülasyonunu artırmak ve biyolojik mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şube Müdürlüğünce Kavakolu Mahallesi'nde, etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte, keklik popülasyonunun artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle, biyolojik mücadeleye katkı sağlanması amacıyla doğaya 400 keklik bırakıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan