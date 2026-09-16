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Mersin'de 350 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 8 zanlı tutuklandı

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Mersin Uluslararası Limanı'nda 350 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda 350 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Kentte 13 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Doğan A, Murat D, Mehmet S, Ahmet E, Yusuf T, Baver B, Oğuzhan K. ve Eren Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ercan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamıştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Eylül'de NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de, Güney Amerika'dan deniz yoluyla getirilen kokainin sevkiyatını planlayan bir uyuşturucu ağına darbe vurduklarını bildirmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla "uyuşturucunun geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar marifetiyle çıkarılması ve batı illerine sevk edilmesi" planının deşifre edildiğini belirten Gürlek, operasyona ilişkin şu bilgileri vermişti:

"Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na yanaşan CSPC PISCES isimli gemide yapılan aramada, gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri ele geçirdik. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konuldu, teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı."

Kaynak: AA
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