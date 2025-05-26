Mersin'de 324 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de 324 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Mersin'de düzenlenen operasyonda, 324 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de düzenlenen operasyonda 324 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Ekiplerin bir adres ve araçta yaptığı aramada, 324 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Organizasyon içerisinde yer alan şüpheliler A.R., A.R., M.S.R. ve H.S. yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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