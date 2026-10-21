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Mersin'de 3. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı başladı

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Mersin'in Anamur ilçesinde organize edilen 3. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı başladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde organize edilen 3. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı başladı.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Şehit Uzman Çavuş Atanur Bal Pazar Yeri'nde düzenlenen açılış töreninde, tarım fuarlarının ürünlerin tanıtılması, üretimin geliştirilmesi ve sektöre katkı sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

İlçenin, Türkiye'nin tarımsal üretimine önemli katkı sunduğunu belirten Duru, Anamur'da yılda yaklaşık 358 bin ton meyve üretildiğini ve ürünlerin çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini anlattı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz de ilçede 40'tan fazla tropikal ürünün yetiştirildiğini dile getirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Adem Şen ve Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş de katılımcılara hitap etti.

Çeşitli etkinliklerin??????? düzenleneceği, üreticiler ve sektör temsilcilerinin bir araya geleceği fuar, 24 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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