20 yıllık sahte diş hekimi, polis baskınıyla yakalandı

Mersin'de polis, ihbar üzerine kendisini diş hekimi olarak tanıtıp 20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç.'nin adresine baskın düzenledi. Muayene için gelenleri çatıya saklanıp berbere kaçan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti. Ekipler, M.Ç.'nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti.

MUAYENEYE GELENLERİ ÇATIYA SAKLAMIŞ

M.Ç.'nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı. Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı. İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri, mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.