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Tarsus'ta Silahlı Kavgada 2 Ölüm: 1 Tutuklama

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Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinden 1'i tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinden 1'i tutuklandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağlar Mahallesi'nde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

Böylece daha önce gözaltına alınan 5 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C. tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Olay

Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan Halil İbrahim Tarhan ve Ümit İğde, kaldırıldıkları hastanede ölmüştü.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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