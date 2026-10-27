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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Emre, basın mensuplarıyla İşyurtları tesisinde buluştu

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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Emre, basın mensuplarıyla İşyurtları tesisinde buluştu
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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kentte görev yapan basın mensuplarıyla İşyurtları Kurumu Satış Mağazası ve Restoranı'nda buluştu. Emre, göreve geldiğinden bu yana basınla yakın temas kurmaya özen gösterdiklerini belirtti; programın ardından gazetecilerle tesisi gezdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Emre, Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu Satış Mağazası ve Restoranı'nda düzenlenen programda, göreve geldiği günden bu yana Mersin basınıyla yakın temas kurmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Tesisteki faaliyetler hakkında bilgi veren Emre, şöyle konuştu:

"Burası ülkemizin, devletimizin, vatandaşlarımızın mekanıdır. Hep birlikte buraya sahip çıkacağız. Amacımız, bu değeri gelecek nesillere en güzel şekilde bırakmak ve burayı daha da canlandırmaktır. Mersinli vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı, güvenilir ve ekonomik hizmetlerden yararlanmasını istiyoruz. Bunun yanında yürütülen faaliyetlerle devletimize ve hükümlü ve tutuklularımıza da katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Emre, programın ardından gazetecilerle tesisi gezdi.

Tesis yetkilileri, katılımcılara mağaza ve restoran hakkında bilgi verdi.???????

Kaynak: AA
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