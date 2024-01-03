Mersin Akdeniz ilçesinde 11 mahallede yol bakım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 11 mahallede, yol bakım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı, Yanpar ve Yenitaşkent mahallelerinde asfalt kaplama yaptı.

Ekipler, Kazanlı, Cumhuriyet, Puğkaracadağ, Cami Şerif, Iğdır, Siteler, Gündoğdu ile Şevket Sümer mahallelerindeki yolları yeniledi.

Çalışmalar kapsamında kilitli parke taşı ve kaldırım yenileme işlemi de yürütüldü.