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Mersin Akdeniz ilçesinde 11 mahallede yol bakım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi

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Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 11 mahallede yol bakım ve asfalt çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı, Yanpar ve Yenitaşkent mahallelerinde asfalt kaplama gerçekleştirdi. Ayrıca, Kazanlı, Cumhuriyet, Puğkaracadağ, Cami Şerif, Iğdır, Siteler, Gündoğdu ve Şevket Sümer mahallelerindeki yollar yenilendi. Kilitli parke taşı ve kaldırım yenileme işlemi de yapıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 11 mahallede, yol bakım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı, Yanpar ve Yenitaşkent mahallelerinde asfalt kaplama yaptı.

Ekipler, Kazanlı, Cumhuriyet, Puğkaracadağ, Cami Şerif, Iğdır, Siteler, Gündoğdu ile Şevket Sümer mahallelerindeki yolları yeniledi.

Çalışmalar kapsamında kilitli parke taşı ve kaldırım yenileme işlemi de yürütüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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