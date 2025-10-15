Mersin Akdeniz'de Sokak Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmaları yürütülüyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerdeki yolların eksiklikleri gideriliyor.

Çalışmalar kapsamında Mahmudiye Mahallesi'ndeki sokaklara asfalt döken ekipler, Hal, Gündoğdu ve Cami Şerif mahallelerindeki yollarda yama çalışması gerçekleştirdi.

Yeni Mahalle, Gündoğdu, Güneş ve Kültür mahallelerinin sokaklarında kilit taşı, kaldırım ve karo tamiratı yapan ekipler, Mesudiye ve Çay mahallelerdeki bazı yollarda aşırı hızın engellenmesi için kasis montajı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediyenin hizmet birimlerinin aralıksız çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hizmet ve çalışmalarımız sadece bir yol veya sokak yenilemenin ötesinde ilçemizin ve mahallelerimizin çehresini değiştiren, Akdeniz'de yaşam kalitesini de yükselten bir dönüşüm niteliğinde. Hiçbir ayrım yapmadan Akdeniz'in ihtiyaç duyan her mahallesinde, sokağında kararlılıkla çalışmaya, Akdeniz'i daha da yaşanılır bir kent haline getirmeye devam edeceğiz."