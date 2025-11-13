İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Balıkesir Sındırgı'da yaşanan peş peşe depremler sonrası bir sarsıntı da İstanbul'da meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 11.57'de meydana gelen deprem, 14.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR

Öte yandan; Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası devam ediyor. Bugün saat 06.16'da 4.7, ardından 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde depremler daha meydana geldi.

Bölgede 8 Ağustos-13 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 17 bin deprem kaydedildi.