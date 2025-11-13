Haberler

İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Güncelleme:
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul genelinde hissedildi.

  • Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Balıkesir Sındırgı'da 4,7 ve 4,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
  • Balıkesir Sındırgı'da 8 Ağustos-13 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 17 bin deprem kaydedildi.

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Balıkesir Sındırgı'da yaşanan peş peşe depremler sonrası bir sarsıntı da İstanbul'da meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 11.57'de meydana gelen deprem, 14.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İstanbul'da korkutan deprem

DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR

Öte yandan; Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası devam ediyor. Bugün saat 06.16'da 4.7, ardından 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde depremler daha meydana geldi.

Bölgede 8 Ağustos-13 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 17 bin deprem kaydedildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
