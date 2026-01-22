Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026'nın ilk faiz kararını bugün açıkladı. Merkez Bankası yüzde 38 olan politika faizini yüzde 37'ye çekti.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirdi.
  • Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdi.
  • Merkez Bankası'nın 2025 yılında politika faizinde toplam 950 baz puanlık indirim yaptığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yatırımcıları, tasarruf sahiplerini ve kredi kullanmayı planlayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ocak ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası yüzde 38 olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye indirdi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdi.

"ENFLASYON GIDA ÖNCÜLÜĞÜNDE ARTTI"

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

''Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI PARA POLİTİKASI SÜRDÜRÜLECEK"

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.''

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 150 baz puan indirileceği yönünde oluşmuştu.

2025'TE 950 BAZ PUANLIK İNDİRİM YAPILMIŞTI

Merkez Bankası Ocak 2025'ten Aralık 2025'e kadar politika faizinde toplam 950 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmişti. Ocak ayında yüzde 47,5 olan politika faizinin yüzde 45'e indirilmesiyle başlayan indirim döngüsüyle politika faizi yüzde 38 seviyesine kadar düşürülmüştü.

2026 PPK FAİZ KARARI TAKVİMİ

  • 12 Mart 2026 – PPK Faiz Kararı
  • 22 Nisan 2026 – PPK Faiz Kararı
  • 11 Haziran 2026 – PPK Faiz Kararı
  • 23 Temmuz 2026 – PPK Faiz Kararı
  • 10 Eylül 2026 – PPK Faiz Kararı
  • 22 Ekim 2026 – PPK Faiz Kararı
  • 10 Aralık 2026 – PPK Faiz Kararı
Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKenan Utku KORKUT:

Bayağı çok indirmişsiniz üstadlarım , Sıkıntı olmasın bankalara zarar filan etmesinler. 2 Senedir eksi hesap faizi ödemekten , kredi kartı faizi ödemekten kuruduk bittik. Neyse herşeyin bir zamanı var , bizde bekliyoruz ..." Faiz zedeler olarak "

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

banka bu oranı düşürmek yerine arttırmaya gidiyor nasıl ama gerçek ekonomi değeri bankaların kredi faizlerinden belli dir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNadi Eray:

Bu ne iştir ben anlamakta zorlanıyorum, faizler düşüyor ama ne hikmetse enflasyon ve fiyatlar günlük yükseliyor??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

