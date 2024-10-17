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Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

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Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylelikle politika faizi üst üste 6. ayda da sabit tutulmuş oldu. Politika faizi, mart ayındaki PPK toplantısında yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilmişti.

Piyasaların gözünü kulağını çevirdiği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

  • Mayıs 2023: Yüzde 8,50
  • Haziran 2023: Yüzde 15,00
  • Temmuz 2023: Yüzde 17,50
  • Ağustos 2023: Yüzde 25,00
  • Eylül 2023: Yüzde 30,00
  • Ekim 2023: Yüzde 35,00
  • Kasım 2023: Yüzde 40,00
  • Aralık 2023: Yüzde 42,50
  • Ocak 2024: Yüzde 45,00
  • Şubat 2024: Yüzde 45,00
  • Mart 2024: Yüzde 50,00 (En son faiz artırımı yapılan tarih)
  • Nisan 2024: Yüzde 50,00
  • Mayıs 2024: Yüzde 50,00
  • Haziran 2024: Yüzde 50,00
  • Temmuz 2024: Yüzde 50,00
  • Ağustos 2024: Yüzde 50,00
  • Eylül 2024: Yüzde 50,00
  • Ekim 2024: Yüzde 50,00

"ENFLASYONDAKİ İYİLEŞMENİN HIZINA DAİR BELİRSİZLİK ARTTI"

Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima ettiği belirtilen karar metninde "Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" değerlendirmesi yer aldı.

PPK'nın, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediği vurgulandı.

"SIKI DURUŞA DEVAM" MESAJI

PPK karar metni şöyle devam etti: "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

TCMB, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır. Merkez Bankası, bankalara ihtiyaçları olduğunda borç verir veya bankalar nakit fazlalarını Merkez Bankası'na yatırabilir. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu faize politika faizi denir.

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (20)

zebil animation:

yakında bir çok firma iflas eder .önce enfilasyonu patlattılar sonra faizi .ama ne enfilasyon düştü ne faiz indi. dünyada eşi olmayan rezil kepaze bir durum

176
8
yanıtYanıtla
Taşkın Yılmaz:

Türkiyenin Yeni Ekonomi Modeli nin faturası, öde öde bitmiyor...

101
4
yanıtYanıtla
H.K K.H:

Kulak arkamız kaldi sadece

83
4
yanıtYanıtla
atilla orhan:

Nas ekonomisinin sonuçları

77
5
yanıtYanıtla
ZİYA BAŞKAN:

yorum yok

66
6
yanıtYanıtla
özcan Aslan:

Ekonomi düzelecek diye bak gari bu yüksek faizle, bu can bende olduğu sürece faizi indirmem.??

55
4
yanıtYanıtla
Naci Büyükkal:

İslâm dinimizde Faiz haram ve günahtır. Neden yabancı insanlar yatırım yapsın diye, faizi sabit tutuyorlar? ABD bile faizi düşürdü. :(((

38
10
yanıtYanıtla
SERVET BİLGİN:

OOOHHH FAİZ OOOHHHHHH HARİKA CENNETTTTT OOOHHHHHHHHH

34
6
yanıtYanıtla
Güray Dilli:

Sıkı para politikasına devam. Enflasyonla mücadele anlamında ücretlere yapılacak zam vasıfsız işçiye verilen kadar olacaktır. Yılbaşında %25 den fazla olacağını düşünmüyorum

32
3
yanıtYanıtla
GADDAR:

domalmaya çok yaklaştık hazırlanın

23
1
yanıtYanıtla
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