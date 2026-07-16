AK Parti Meriç İlçe Başkanı Hüsamettin Demirkan ve yönetim kurulu üyeleri, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Demirkan ve beraberindeki heyet, Odabaşı'na yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Odabaşı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Demirkan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

İnşaat Mühendisleri Odasından Belediye Başkanı Gencan'a ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eren Eryılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Gencan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eryılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti, çalışmalarında başarı diledi.

Keşan'da sahillerde ilaçlama çalışması sürüyor

Keşan Belediyesince mücavir alanlarda sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde ULV (Ultra Low Volume) yöntemiyle Mecidiye, Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin, yaz sezonu boyunca program dahilinde ilaçlama çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.