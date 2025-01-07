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Meriç Ökten Son Yolculuğuna Uğurlandı

Meriç Ökten Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Prof. Dr. Sadettin Ökten'in eşi ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in annesi Meriç Ökten, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. Törene siyaset, bilim ve akademi dünyasından birçok kişi katıldı.

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in eşi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in annesi, Marmara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Meriç Ökten son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninde taziyeleri Meriç Ökten'in çocukları Ertuğrul Ökten, Celile Eren Ökten, Hatice Eser Ökten ve Mehmet Ökten kabul etti.

Törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ile imam hatip okullarından öğrenciler, siyaset, bilim ve akademi dünyasından pek çok kişi katıldı.

Ökten'in öğrencilerinden Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Taceddin Kutay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtisas alanı Türk dili ve Türkçe olan Ökten'in telaffuz konusunda çok titiz, son derece mütedeyyin ve tertemiz bir hanımefendi olduğunu söyledi.

Kutay, Meriç Ökten'in, Prof. Dr. Saadettin Ökten'in 56 yıllık refikası olduğuna işaret ederek, "Kendilerine bu hayat yolculuğunda hakkıyla refakat etti. Aynı zamanda müntesibi olduğu yola çok bağlı, onun aşığı, tutkunu bir hanımefendiydi. Bizleri de kendi evladı kabul ederdi. Bizler de o itibarla kendisinin evladıydık." dedi.

Ökten'in cenazeye katılan ve katılamayan çok sayıda öğrencisi bulunduğunu vurgulayan Kutay, şunları kaydetti:

"Akademik yönü, valideliği, dervişeliği bir tarafa çok kıymetli bir Türk evladıydı. Bu toprakların kültürünü çok iyi bilen, buna dikkat eden, riayet eden görgüsüzlüklere, sonradan görmeliklere hiç tahammülü olmayan, her şeyin olması gerektiği gibi olmasını arzu eden bir hanımefendiydi. Elbette onunla ilgili asıl söz söylemesi gerekenler şu anda meşgul. Bu sebeple bu mikrofon beni buldu. Lakin biz 20 senelik teşrik-i mesaimizde yani anne evlat ilişkimizde kendisinden çok şey öğrendik. Mekanı cennet olsun. Hakikaten yeri dolmayacak kimselerden biriydi. Allah Saadettin hocamızın ömrünü mamur etsin, başımızdan eksik etmesin."

Kılınan cenaze namazının ardından cenaze omuzlara alınarak dualarla uğurlandı. Meriç Ökten'in naaşı, daha sonra Beykoz Dereseki Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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