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Sadettin Ökten Haberleri

Meriç Ökten Son Yolculuğuna Uğurlandı

Meriç Ökten Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sadettin Ökten - Dün 17:37
'İstanbul Sohbetleri'nin ilk konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu

"İstanbul Sohbetleri"nin ilk konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu

Sadettin Ökten - 13.08.2024
Prof. Dr. Sadettin Ökten: Modern dünyada bireyler işe yaramadıkları zaman hayatın dışına itiliyor

Prof. Dr. Sadettin Ökten: Modern dünyada bireyler işe yaramadıkları zaman hayatın dışına itiliyor

Sadettin Ökten - 08.06.2024
Prof. Dr. Ömer Sadettin Ökten, Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi'nde söyleşi gerçekleştirdi

Prof. Dr. Ömer Sadettin Ökten, Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi'nde söyleşi gerçekleştirdi

Sadettin Ökten - 17.06.2023
Sadettin Ökten kimdir? Prof. Dr. Sadettin Ökten kaç yaşında, nerelidir? Sadettin Ökten'in hayatı ve biyografisi!

Sadettin Ökten kimdir? Prof. Dr. Sadettin Ökten kaç yaşında, nerelidir? Sadettin Ökten'in hayatı ve biyografisi!

Sadettin Ökten - 24.02.2023
Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten Üsküdarlılara tecrübelerini aktardı

Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten Üsküdarlılara tecrübelerini aktardı

Sadettin Ökten - 16.12.2021
Prof. Dr. Ökten ve Prof. Dr. Sayar'dan gençlere 'sosyal medya' uyarısı

Prof. Dr. Ökten ve Prof. Dr. Sayar'dan gençlere "sosyal medya" uyarısı

Sadettin Ökten - 15.12.2021
Sadettin Ökten kimdir, nerelidir? Sadettin Ökten kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Sadettin Ökten hayatı ve biyografisi nedir?

Sadettin Ökten kimdir, nerelidir? Sadettin Ökten kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Sadettin Ökten hayatı ve biyografisi nedir?

Sadettin Ökten - 03.07.2021
Sadettin Ökten kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Sadettin Ökten hayatı ve biyografisi nedir?

Sadettin Ökten kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Sadettin Ökten hayatı ve biyografisi nedir?

Sadettin Ökten - 30.12.2020
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu

Sadettin Ökten - 29.10.2020
Prof. Sadettin Ökten, Başakşehir'e konuk oldu

Prof. Sadettin Ökten, Başakşehir'e konuk oldu

Sadettin Ökten - 27.12.2019
'Batı birçok konuda Türkiye'deki Müslümanlardan ilkel durumda'

"Batı birçok konuda Türkiye'deki Müslümanlardan ilkel durumda"

Sadettin Ökten - 27.12.2019
Hz. Mevlana, Karabük Üniversitesinde Anıldı

Hz. Mevlana, Karabük Üniversitesinde Anıldı

Sadettin Ökten - 14.12.2018
Kbü'de Konferans Salonuna Prof. Dr. Sadettin Ökten'in Adı Verildi

Kbü'de Konferans Salonuna Prof. Dr. Sadettin Ökten'in Adı Verildi

Sadettin Ökten - 20.11.2018
Kbü'de Konferans Salonuna Prof. Dr. Sadettin Ökten'in Adı Verildi

Kbü'de Konferans Salonuna Prof. Dr. Sadettin Ökten'in Adı Verildi

Sadettin Ökten - 20.11.2018
Ökten: 'Bizim Değerler Sistemimizle, İnşa Ettiğimiz Şehirler Uyuşmuyor'

Ökten: "Bizim Değerler Sistemimizle, İnşa Ettiğimiz Şehirler Uyuşmuyor"

Sadettin Ökten - 19.11.2018
Başkan Toçoğlu'nun Konuğu Prof. Dr. Ökten Oldu

Başkan Toçoğlu'nun Konuğu Prof. Dr. Ökten Oldu

Sadettin Ökten - 05.04.2018
Prof. Dr. Ökten: 'Yitik Kimliğimizi Bulacağız ve Zenginleştireceğiz'

Prof. Dr. Ökten: "Yitik Kimliğimizi Bulacağız ve Zenginleştireceğiz"

Sadettin Ökten - 13.01.2018
'Yitik Kimliğimizi Bulacağız ve Zenginleştireceğiz'

"Yitik Kimliğimizi Bulacağız ve Zenginleştireceğiz"

Sadettin Ökten - 13.01.2018
Prof. Dr. Ökten'den Şehir ve Medeniyet Konulu Konferans

Prof. Dr. Ökten'den Şehir ve Medeniyet Konulu Konferans

Sadettin Ökten - 13.04.2017
Şehir Edep Üzere İnşa Edilir

Şehir Edep Üzere İnşa Edilir

Sadettin Ökten - 16.02.2017
Prof. Dr. Sadettin Ökten: 'Şehir Arkeolojik Alan Gibi Keşfedilmeyi Bekler'

Prof. Dr. Sadettin Ökten: "Şehir Arkeolojik Alan Gibi Keşfedilmeyi Bekler"

Sadettin Ökten - 18.01.2017
Akademi Lise Öğrenci ve Liderleri, Sadettin Ökten'le Buluştu

Akademi Lise Öğrenci ve Liderleri, Sadettin Ökten'le Buluştu

Sadettin Ökten - 24.12.2016
Söyleşi programının ilk konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu

Söyleşi programının ilk konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu

Sadettin Ökten - 24.12.2016
Şehir Bir Tiyatro Sahnesidir

Şehir Bir Tiyatro Sahnesidir

Sadettin Ökten - 17.12.2016
Tuncer ve Ökten, Gebze'ye Geliyor

Tuncer ve Ökten, Gebze'ye Geliyor

Sadettin Ökten - 14.12.2016
Celallettin Ökten Vefatının 55. Yılında Anıldı

Celallettin Ökten Vefatının 55. Yılında Anıldı

Sadettin Ökten - 25.11.2016
'Celâleddin Ökten Özel Etkinliği'

"Celâleddin Ökten Özel Etkinliği"

Sadettin Ökten - 17.11.2016
Beü'de Fahri Doktora Verilenlerin İsimleri Salonlarda Yaşatılacak

Beü'de Fahri Doktora Verilenlerin İsimleri Salonlarda Yaşatılacak

Sadettin Ökten - 07.06.2016
Bayburt Üniversitesinde Şehir ve Medeniyet Konferansı

Bayburt Üniversitesinde Şehir ve Medeniyet Konferansı

Sadettin Ökten - 17.05.2016
Beü'den Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ökten'e Fahri Doktora Unvanı

Beü'den Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ökten'e Fahri Doktora Unvanı

Sadettin Ökten - 27.03.2015
Sadettin Ökten'e Fahri Doktora Payesi Verildi

Sadettin Ökten'e Fahri Doktora Payesi Verildi

Sadettin Ökten - 27.03.2015
Prof. Dr. Sadettin Ökten Kimdir ?

Prof. Dr. Sadettin Ökten Kimdir ?

Sadettin Ökten - 25.02.2015
Prof. Dr. Ökten'den Medeniyet Tasavvurunun İncelikleri

Prof. Dr. Ökten'den Medeniyet Tasavvurunun İncelikleri

Sadettin Ökten - 08.04.2014
Sadettin Ökten'den Çarpıcı Bir Modernizm Analizi

Sadettin Ökten'den Çarpıcı Bir Modernizm Analizi

Sadettin Ökten - 09.01.2014
Prof. Dr. Ökten, Babası Celaleddin Ökten'i Anlattı

Prof. Dr. Ökten, Babası Celaleddin Ökten'i Anlattı

Sadettin Ökten - 04.01.2014
Medeniyet Tasavvuru Kültüre Muhtaçtır

Medeniyet Tasavvuru Kültüre Muhtaçtır

Sadettin Ökten - 15.03.2013
Sadettin Ökten ile 'Medeniyet Söyleşisi'

Sadettin Ökten ile 'Medeniyet Söyleşisi'

Sadettin Ökten - 08.03.2013
Hendese Dergisi Yayın Hayatına 'Merhaba' Dedi

Hendese Dergisi Yayın Hayatına 'Merhaba' Dedi

Sadettin Ökten - 07.01.2013
´Cumartesi Sohbetleri Prof.Dr. Sadettin Ökten'le Başladı

´Cumartesi Sohbetleri Prof.Dr. Sadettin Ökten'le Başladı

Sadettin Ökten - 07.01.2013
Fethi Gemuhluoğlu Anılıyor

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Sadettin Ökten - 28.11.2012

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