Sadettin Ökten Haberleri
Prof. Dr. Sadettin Ökten: Modern dünyada bireyler işe yaramadıkları zaman hayatın dışına itiliyor
Sadettin Ökten - 08.06.2024
Prof. Dr. Ömer Sadettin Ökten, Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi'nde söyleşi gerçekleştirdi
Sadettin Ökten - 17.06.2023
Sadettin Ökten kimdir? Prof. Dr. Sadettin Ökten kaç yaşında, nerelidir? Sadettin Ökten'in hayatı ve biyografisi!
Sadettin Ökten - 24.02.2023
Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten Üsküdarlılara tecrübelerini aktardı
Sadettin Ökten - 16.12.2021
Sadettin Ökten kimdir, nerelidir? Sadettin Ökten kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Sadettin Ökten hayatı ve biyografisi nedir?
Sadettin Ökten - 03.07.2021
Sadettin Ökten kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Sadettin Ökten hayatı ve biyografisi nedir?
Sadettin Ökten - 30.12.2020
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu
Sadettin Ökten - 29.10.2020
Prof. Dr. Sadettin Ökten: "Şehir Arkeolojik Alan Gibi Keşfedilmeyi Bekler"
Sadettin Ökten - 18.01.2017