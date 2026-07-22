Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay ile ilçede devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Odabaşı ve Atay, Mandadere Mesire Alanı, Meriç Belediyesi Sosyal Tesisleri ve yapımı süren futbol sahasını ziyaret ederek tesislerin mevcut durumlarını değerlendirdi.

Ziyaretlerde tesislerin ihtiyaçları tespit edilerek yapılacak çalışmaların planlandığı belirtildi.

Lalapaşalı kadınlara kanser taraması yapıldı

Lalapaşalı kadınlar kanser taramasından geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, kadınların sağlığını korumak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla ücretsiz kanser tarama programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında, belirlenen yaş grubundaki kadınlar Edirne'deki sağlık kuruluşlarında kanser taramalarından ücretsiz olarak faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, toplum sağlığını önceleyen çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirterek, iş birliği dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Kerman'dan Kuran kursuna ziyaret

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Kuran kursunu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman, Atatürk Mahallesi TOKİ Camisi'ndeki yaz Kuran kursuna katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Kerman, öğrencilerle sohbet ederek ikramda bulundu.