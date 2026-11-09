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Meriç Kaymakamlığında gazilere devlet madalyaları törenle takdim edildi

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Meriç Kaymakamlığında gazilere devlet madalyaları törenle takdim edildi
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Meriç Kaymakamlığında gazilere devlet madalyaları takdim edildi. Törene Kaymakam Feyza Nur Odabaşı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve gaziler katıldı; vatanın korunması ve bayrağın dalgalanması için bedel ödeyen kahramanlara madalyaları tevdi edildi.

Meriç Kaymakamlığınca gazilere devlet madalyalarını takdim edildi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlıkta düzenlenen törene Kaymakam Feyza Nur Odabaşı ve Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, gaziler Besim Filiz, Yusuf Köse, Şükrü Gezer ve Nihat Ayten katıldı.

Törende vatanın korunması ve bayrağın dalgalanması için bedel ödeyen kahramanlara devlet madalyaları tevdi edildi.

Kerman çalışmaları inceledi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman, "daha güzel daha yaşanabilir bir İpsala" hedefiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen yol yapım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Kerman, ekiplerden bilgi aldı.

Lalapaşa Kaymakamı Çolak'tan ziyaret

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, Yünlüce köyünde Sezai Demirel'i evinde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Çolak ziyaretlerin vatandaşlarla gönül bağını güçlendirdiğini belirtti.

Misafirperverlikleri dolayısıyla Demirel'e teşekkür eden Çolak, talep ve önerileri de dinledi.

Ziyarette kurum müdürleri de yer aldı.

Kaynak: AA
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