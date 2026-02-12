Haberler

Meriç Kahraman'dan Dün Cezaevinden Hastaneye Kaldırılan Eşi Tayfun Kahraman İçin Çağrı: "Sadece Adalet İstiyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meriç Kahraman, eşi Tayfun Kahraman'ın MS atağı nedeniyle hastaneye sevk edildiğini fakat yalnızca MR yapılarak cezaevine geri gönderildiğini duyurdu. Anayasa Mahkemesi kararına uyulmasını talep eden Kahraman, eşinin tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - Meriç Kahraman, eşi Tayfun Kahraman'ın geçirdiği akut MS atağı nedeniyle dün Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildiğini, ancak yalnızca MR çekimi yapıldıktan sonra cezaevine geri götürüldüğünü açıkladı. Kahraman, "Anayasa Mahkemesi kararına uyulsa; Tayfun ile hastaneye beraber gitmiş ve hastalığının durumunu dün doktorlarıyla değerlendirebilmiştik. Şimdi yine neyi beklediğimizi bilmeden bekliyoruz. Tekrar ediyorum; ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz" dedi.

Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, dün eşinin geçirdiği akut MS atağı nedeniyle tedavi amacıyla bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Meriç Kahraman, şunları kaydetti:

"Dün yalnızca MR çekimi yapılarak Cezaevi'ne geri götürüldüğünü; tedavisini yürüten ve dün de hastanede olan hekimlerin muayenesi için ise en kısa sürede yeniden Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edileceğini öğrendik."

Anayasa Mahkemesi kararına uyulsa; Tayfun ile hastaneye beraber gitmiş ve hastalığının durumunu dün doktorlarıyla değerlendirebilmiştik. Şimdi yine neyi beklediğimizi bilmeden bekliyoruz. Tekrar ediyorum; ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı