Haberler

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Aydın'da anıldı

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Aydın'da anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Anma programına Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da katıldı

Yaptığı hizmetler ve görev anlayışıyla "Süper Vali" olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu, Aydın'ın Söke ilçesinde anıldı.

Yazıcıoğlu için İlyas Ağa Camisi'nde mevlit okutuldu, Söke Asri Mezarlığı'nda kabri başında anma töreni yapıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gazetecilere babasının vefatının üzerinden 23 yıl geçtiğini söyledi.

Babasının hala insanların gönlünde olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Demek ki hoş bir seda bırakmak ne kadar anlamlıymış. En güzel şey de bu. İşte mezarı başında onu andık, bir Fatiha okuduk, ruhuna gönderdik. Babam, annem, büyükbabam, büyükannem Söke Asri Mezarlığı'nda. Aydın bizim de ikinci memleketimiz sayılır." ifadelerini kullandı.

Programa, Yazıcıoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu da katıldı.

Recep Yazıcıoğlu, Denizli Valiliği görevini sürdürürken 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara kara yolu Temelli mevkisi yakınlarında trafik kazası geçirmiş, 8 Eylül 2003'te 55 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzinin cami kapısında tekme tokat bağış kavgası
Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler: Yine bizi cezalandırdılar

Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler
Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi

Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Atlas Çağlayan'ın katiline verilen ceza belli oldu
Selçuk Mızraklı tahliye edildi

Selçuk Mızraklı tahliye edildi! İşte ilk görüntüler
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor