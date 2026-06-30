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Batman'da Mereto Dağı'ndaki yolda "karla mücadele" çalışması sürüyor

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Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda bulunan tarihi Meryem Ana Kilisesi'ne ulaşımı sağlayan yolda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yolun bir hafta içinde ulaşıma açılması planlanıyor.

Batman Valiliği, Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda tarihi Meryem Ana Kilisesi'ne ulaşımı sağlayan yolda karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin etkisini sürdürdüğü günlerde İl Özel İdaresi ekiplerinin, yer yer 4 metreyi bulan kar kütleleri arasında yürüttüğü çalışmalarla yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Kış aylarında yoğun kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle ulaşıma kapanan güzergahın büyük bölümünün temizlendiği ifade edilen açıklamada, ekiplerin kalan 2 kilometrelik bölümde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Ekrem Canalp'in öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından Mereto Dağı'nın zirvesine kadar sıcak asfalt yol yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi Meryem Ana Kilisesi yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak. Yolun yaklaşık bir hafta içerisinde ulaşıma açılması planlanıyor. Yolun hizmete girmesiyle doğaseverler, yaylacılar ve inanç turizmi kapsamında bölgeyi ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Mereto Dağı'na daha güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilecek."

Kaynak: AA / Metin Özmen
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