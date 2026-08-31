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Mereto Dağı Turizmde Yükseliyor

Mereto Dağı Turizmde Yükseliyor
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Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı, Ermeni ziyaretçiler ve doğa sporları kulübü üyelerini ağırladı. Cami inşaatı, sosyal alanlar ve Kozluk'tan zirveye yeni yol projesiyle ulaşım kolaylaşacak; bölge, doğa ve inanç turizminde cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı, bölgenin turizm potansiyeline katkı sunuyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Mereto Dağı'nın farklı kültür ve inançlardan misafirlerini ağırlayarak bölgenin turizm potansiyelini gözler önüne sermeye devam ettiği belirtildi.

Son olarak Ermeni ziyaretçilerin bölgeyi ziyaret ederek, tarihi mirası yerinde inceledikleri ve kültür turizmi üzerine fikir alışverişinde bulundukları kaydedilen açıklamada, Batman Hava ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinin de organizasyonda yer aldıkları ifade edildi.

Bölgede turizm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mereto zirvesindeki cami inşaatı ile ziyaretçilerin konforunu artıracak sosyal ve dinlenme alanlarının yapımı devam ederken, ulaşım ağını rahatlatacak stratejik bir adım da atıldı. Kozluk ilçesinden Mereto Dağı'na doğrudan erişim sağlayacak yeni yol projesinde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, zirveye yolculuk çok daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Ulaşım, konaklama ve sosyal alan yatırımlarıyla çok yönlü bir destinasyona dönüştürülmesi hedeflenen Mereto Dağı, doğa tutkunları, sporcular ve inanç turizmi takipçileri için cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tarihte iz bırakan medeniyetlerin mirasını bağrında taşıyan Mereto'nun, tamamlanan ve devam eden projelerle birlikte Batman ekonomisine ve kent turizmine büyük katkı sunması bekleniyor."

Kaynak: AA
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