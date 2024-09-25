Mercan Dede'nin 'Sen Potansiyellerle Doğdun' Sergisi Antalya'da Açıldı
Neyzen, besteci ve yapımcı Mercan Dede'nin eserlerinin sergilendiği 'Sen Potansiyellerle Doğdun' isimli sergi, Antalya Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. Sergide 35 eseri yer alırken, Dede sanatın yaşamla olan bağlantısına vurgu yaptı.
Neyzen, besteci ve yapımcı Mercan Dede'nin "Sen Potansiyellerle Doğdun" isimli sergisi, Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açıldı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) organizasyonuyla sanatseverlerle buluşan sergide, Mercan Dede'nin 35 eseri sergilendi.
Mercan Dede, serginin açılışındaki konuşmasında, sanatseverlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Sanatın ayna gibi olduğunu belirten Dede, "Önemli olan eserlere baktığınızda, eserde anlatılanların kendi hayatınızda neyin yansıttığını anlayabilmektir." dedi.
Konuşmasının ardından Dede, ziyaretçilere kanvas üzerine yapılan karışık tekniklerdeki resimleri hakkında bilgi verdi.
Sergi, 20 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.