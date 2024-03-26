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Meral Danış Beştaş Kadıköy'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarına Kadıköy'de devam etti.

Beştaş, partisinin Kadıköy Belediye Başkan adayı Veysi Eski ile birlikte Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde DİSK'e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası'nı (Dev Yapı-İş) ziyaret etti.

Sendika temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Beştaş, ardından Halitağa Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Caferağa Mahallesi'nde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İstanbul 2 Nolu Şube'sinde, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Eğitim-Sen üyeleriyle buluşan Beştaş, burada bir konuşma yaptı.

İstanbul'da herkesin Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere 2 aday varmış gibi düşündüğünü tahmin ettiğini aktaran Beştaş, şunları söyledi:

"Her yerde devasa posterleri var. Herhalde bizim posterlerimizi görmemişsinizdir. Biz daha çok konuşmayı, temas etmeyi ve kendi mecralarımızdan bunu yaymayı önümüze koyduk. Bu kadar paramız yok açıkçası. Yani biri iktidarı almış arkasına. Büyük büyük paralarla bütün İstanbul'da bu propagandaları yapıyor. Diğer aday da muhalefet adayı da belediyenin bütçesiyle yapıyor. Yani bu kadar milyonlar şahsi olarak harcanabilecek paralar değil. İstanbul'da en önemli sloganımız, 'kendimize sahip çıkalım'. Kendimize oy verelim, başkasına değil. Biz kendi partimize, kendi ilçelerimize, kendi doğrularımıza oy vererek, kendi doğrularımızı büyütelim. Hakikati ortaya koyalım. İstanbul'da, aslında nevruzda kazandık. Bir milyonu aşkın insan oraya geldi."

Kaynak: AA / Güncel

Meral Danış Beştaş DEM Parti İstanbul Sendika Kadıköy İstanbul Politika Güncel Haberler

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